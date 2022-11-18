Rusya, Polonya’ya düşen füzeyi fırsata çevirmeye çalışıyor

Moskova yönetimi, bir füzenin Polonya topraklarına düşmesi sonrası Batı'nın tutumundaki gelişmeleri büyük bir rahatlamayla izledi. Rus devlet medyası, daha önce iki kişinin öldüğü olayla bağlantısını inkar eden Rusya'nın tutumunun doğruluğunu göstermek için Batılı yetkililerin açıklamalarına odaklandı.



Polonya'da olayın sorumlusu olarak Moskova'nın gösterilmesinden bir gün sonra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda açıklamalarda bulundu. Duda “Varşova'nın, Polonya topraklarına düşen füzenin kasıtlı bir saldırı olduğuna dair elinde hiçbir veri olmadığını” vurgulayarak füzenin Ukrayna hava savunmasına ait olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Duda “Yaşanan olay münferit bir olaydı. Yeni olayların yaşanabileceğine dair bir işaret yok” dedi.



Şarku’l Avsat’ın Novosti haber ajansından aktardığı habere göre Rusya merkezli ajans, resmi bir kaynağa dayanarak “Batı'nın Moskova'yı suçlamakta ne kadar aceleci davrandığını göstermek için Rus yetkililerin eline bir fırsat geçti” ifadelerini kullandı.



Bu bağlamda ABD Başkanı Joe Biden dün Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) ve G7’deki ortaklarına Polonya topraklarına düşen füzenin Ukrayna hava savunması tarafından ateşlendiği bilgisini verdi.



Rusya, Batı ittifakının Moskova'ya karşı hamlelerini tırmandırmak için bu olayı kullanacağını düşünürken G7 liderleri ve bir dizi NATO ülkesi, Polonya'ya füzenin düşmesi nedeniyle G20 Zirvesi’nin oturum aralarında acil bir toplantı yaptı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Polonya'ya düşen füze ​​krizi” sonrasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmediğini söyledi.



Novosti haber ajansının daha önce aktardığı bir habere göre Almanya Savunma Bakanlığı, Scholz'un ‘Polonya'daki olayla ilgili olarak Putin ile temas halinde olduğunu’ duyurmuştu.



Rusya Savunma Bakanlığı dün sabah yaptığı açıklamada, Polonyalı yetkililerin Przewodow bölgesine ‘Rus’ füzelerinin düştüğüne ilişkin açıklamalarının ‘kasıtlı bir provokasyon’ olduğunu vurguladı.



Bakanlık açıklamasında “Polonya ve bazı Batı başkentlerinden gelen açıklamalar, tansiyonu yükseltmeye yönelik kasıtlı bir provokasyondur (…) Rus kuvvetleri, Polonya sınırında yakın hedeflere yönelik bir saldırı düzenlememiştir” ifadelerini kullandı.



Bakanlık, medya tarafından Polonya'daki olay yerinden yayınlanan füze parçalarının Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna topraklarına yönelttiği tüm saldırıların, Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 kilometre uzaklıkta olduğunu vurguladı.



Sahadaki gelişmelerle ilgili yaptığı günlük açıklamasında Bakanlık, temas hatlarında son 24 saatte yaşanan şiddetli çatışmalarda Rus kuvvetlerinin önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“15 Kasım'da Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri komuta ve kontrol sistemine ve ilgili enerji tesislerine büyük bir darbe indirdi. Tüm füzeler hedeflenen noktalarına isabet etti. Bu saldırılar, Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 kilometre mesafede Ukrayna topraklarındaki Ukrayna hedeflerine karşı gerçekleştirilmiştir.”



Konaşenkov “Bulunan füze parçalarının fotoğrafları, askeri üretim birimindeki Rus uzmanlar tarafından incelendi ve Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin S-300 hava savunma sisteminin parçaları olarak tanımlandı” dedi.



Rusya Savunma Bakanlığı “Ayrıca, 15 Kasım'da Ukrayna topraklarındaki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan büyük saldırı sırasında, Kiev kentindeki hedeflere tek bir füze saldırısı yapılmadığını da vurgulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bakanlık “Ukrayna başkentinin yerleşim bölgelerinde Kiev rejiminin gösterdiği tüm tahribat, doğrudan Ukrayna askerlerinin kentte konuşlanmış yerli ve yabancı yapım hava savunma sistemlerinden ateşlediği uçaksavar füzelerinin düşmesi ve kendi kendini imha etmesinden kaynaklanmaktadır” bilgisini paylaştı.



Sahaya gelince, Rusya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin Zaporijya bölgesinde Ukrayna'ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdüğünü bildirdi.



Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rus güçleri Kupyansk’a doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Rusya Hava Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 14. ve 92. mekanize tugaylarından üç taktik grubunun Luhansk bölgesinin eteklerindeki Berestovoye ve Kolesnikovka’ya yönelik saldırı başlatma girişimlerini engelledi. 80'den fazla Ukrayna askeri, altı tank, sekiz zırhlı savaş aracı, iki zırhlı motorlu araç ve üç kundağı motorlu topçu sistemi etkisiz hale getirildi.



Savunma Bakanlığı Sözcüsü “Krasny Limanı yönünde topçu ateşi ve Rus birliklerinin yoğun faaliyeti, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin taktik gruplarının Luhansk’taki Kolomyichikha'ya doğru Rus mevzilerine saldırmak için yaptığı iki girişimi püskürtmeyi başardı. Kapsamlı ateş gücünün hamlesi sonucunda Ukraynalı askerler 100'den fazla yaralı ve ölü verirken, iki tank ve dört zırhlı savaş aracı imha edildi” ifadelerini kullandı.



Bakanlık, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin karşı saldırılarının engellenmesinin ardından Donetsk civarında hafif bir ilerleme kaydedildiğini belirterek “Rus Silahlı Kuvvetleri’nin topçu atışları ve taarruz gruplarının kararlı hareketleri sayesinde düşman birlikleri durdurulup dağıtıldı. 160'ın üzerinde Ukrayna askeri, üç tank, beş zırhlı savaş aracı, bir kamyonet ve mühimmat taşıyan iki motorlu araç etkisiz hale getirildi” bilgisini paylaştı.



Açıklamada Donetsk’in güney istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin taktik tugayının taburunun Stepnoye'ye yönelik saldırısının Rus güçleri tarafından engellendiği ifade edildi. Böylece ‘düşmanın hezimete uğratılmasının ardından başlangıç ​​pozisyonlarına geri döndürüldüğü ve 65'in üzerinde Ukrayna askerinin ve paralı savaşçının, iki piyade savaş aracının, beş motorlu zırhlı aracın ve üç motorlu aracın etkisiz hale getirildiği’ belirtildi.



Açıklamaya göre, son 24 saat içinde Operasyonel-Taktik Birimi ve Kara Havacılığı, Füze Birlikleri ve Topçu Birliği, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait yedi karargahın yanı sıra atış mevzilerindeki 94 topçu birliğini ve 185 bölgedeki insan gücünü ve askeri teçhizatları vurdu.



Öte yandan Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerine, önceden bir dizi Avrupa ülkesinin el koyduğu 280 bin ton Rus gübresini Afrika'ya taşıma sürecini başlatmaları çağrısında bulundu.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşin, İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, “Rus tarafı, başta Afrika kıtası olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere bu gübreleri ücretsiz olarak verme kararı aldı” dedi.



Diplomat “Yani bu ticari bir süreç değildir. Bu davanın çözümünün aylarca geciktirilmesi bize göre anlaşılabilir bir durum değil. Bu geciktirmeyi kınıyoruz. Gıda güvenliğinden ve açlıkla mücadelenin gerekliliğinden bahsediliyorsa, bu gübrelerin hedeflenen yerlere gönderilmesi için derhal karar verilmelidir” şeklinde konuştu.



Diplomat ayrıca “Söz konusu 280 bin tonun yüzde 80'inin, hala sevkiyata başlanması için izin vermeyen Letonya'da bekletildiğini vurgulamak isterim. Bu nedenle özellikle bu gübreye ihtiyaç duyan Afrika ülkelerinin yararına ücretsiz bir ticaretten söz ediliyorken BM’deki ortakları ve onlar aracılığıyla Avrupalıları bu sevkiyatı gerçekleştirmeye çağırıyoruz” dedi.



Rus diplomat, bu konunun siyasallaştırılmamasının doğru olmadığını vurgulayarak, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.