Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Costi Ionita'ya nota verildi.

Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, "Bu tedbir Romanya tarafının daha önce motivasyonsuz olarak Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etme kararına cevaptır." ifadeleri kullanıldı.