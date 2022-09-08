Rusya, Romanya'nın bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini açıkladı.
Avrupa 08.09.2022, 13:24 08.09.2022, 14:00
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Costi Ionita'ya nota verildi.
Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, "Bu tedbir Romanya tarafının daha önce motivasyonsuz olarak Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etme kararına cevaptır." ifadeleri kullanıldı.
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