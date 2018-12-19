ABD Dışişleri tarafından onaylanan Patriot füzelerinin satışına Rusya’dan cevap geldi. S-400’lerin satışının her şekilde tamamlanacağı vurgulanırken iki füze sisteminin birbiriyle karıştırılmaması gerektiği dile getirildi.

ABD tarafıdan satışın onaylanmasının, Türkiye'nin hava savunma kapasitesine önemli esneklik kazandıracağı ifade edilen açıklamada, "Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada; "Önerilen bu satış, önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ve müttefikleri ve ortakları hava ve füze tehditlerine karşı koruma çabalarına katkıda bulunarak ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Türkiye, hava ve füze savunma yeteneğini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için Patriotları kullanacaktır. Önerilen satış, Türk ordusunun, düşmanca saldırılara karşı korunma ve Türkiye'nin sınırları içinde bulunan NATO Müttefiklerini koruma amaçlı savunma yeteneklerini artıracaktır." denildi.

RUSYA TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

Türk tarafıyla da bu yöndeki hassas bilgilerin paylaşılmaması yönünde yükümlülükler olduğunu kaydeden Peskov, “Türk ortaklarımıza güvenmemek için hiçbir neden görmüyoruz.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2018, 13:14