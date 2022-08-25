Rusya Savunma Bakanı, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde Şoygu ve Lecornu'nun, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin santralin güvenli çalışmasını engelleyecek eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı personelinin Zaporijya Nükleer Santrali’ne ziyaretinin önemine ve Ajans'ın müfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olunduğuna dikkat çekildi” ifadelerine yer verildi.