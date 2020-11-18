Rusya, Sputnik V aşısının toz halini üretmeye ağırlık verecek

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, nakliye ve muhafaza kolaylığı sağlanması amacıyla Sputnik V aşısının toz halini üretmeye odaklanacaklarını söyledi.

Almanya'da kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin olan BioNTech adlı şirketin geliştirdiği ve yüzde 90 oranında etkili olduğu belirtilen Kovid-19 aşısının -70 derecede muhafaza edilmesine dair gereklilik, aşı firmalarının üretim planlarında değişiklikleri beraberinde getirmeye başladı.

Reuters'e demeç veren Dmitriyev, -18 derecede muhafaza edilmesi gereken Sputnik V aşısının daha fazla kişiye erişimini sağlayabilmek için çok düşük sıcaklıklarda depolama ihtiyacını ortadan kaldıracak toz haldeki Sputnik V aşısının üretimine ilkbahardan itibaren ağırlık vermeyi planladıklarını belirtti.

Dmitriyev, "Şubattan itibaren temel olarak liyofilize halde aşı üretimine geçmeyi planlıyoruz. Çoğunluğu olmasa da dozların büyük bir bölümü toz halde üretilecek" dedi.

Dmitriyev, yapılan testlerin toz haldeki aşının bağışıklık tepkisinin sıvı haldekiyle aynı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Rus yetkili, toz haldeki aşının maliyetinin sıvı aşının maliyetinden çok yüksek olmadığını ve asıl zorluğun ilgili ekipmanın tedariki için gereken zaman konusunda yaşandığını ekledi.

Rus biyoteknoloji şirketi Biocad, 23 Eylül'de Sputnik V'nin geliştiricisi Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'yle aşının sıvı halinin yanı sıra toz ve liyofilize halinin üretimini öngören bir anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Biocad, bunun toz aşının nakliyesinde özel koşullara gerek olmaması açısından önemli olduğunun altını çizmişti.

Yüzde 90 etkili olduğu tespit edilen koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin "Bütün aşılarımızın eksi 70 derecede nakliyesi sağlanacak. Aşı merkezlerinde de eksi 70 derecede depolanabilecek. Ancak aşılamanın yapılacağı (daha küçük) merkezlere, normal buzdolaplarında ulaştırılabilecek ve sonraki 5 gün içinde aşılamanın yapılması gerekecek. Yani 5 gün boyunca normal buzdolaplarında da yaklaşık 5 derecede bozulmadan muhafaza edilebilecek. Bu, gerçekleştirilemeyecek kadar zor bir operasyon değil. Çünkü ilk aylarda pandemi sürecinde insanlar randevu ile sırayla aşı olacaklar. Sonraki aşamalarda ise daha stabil formülasyonlar üzerinde çalışacağız ve normal buzdolaplarında daha uzun süreler muhafaza edilebilmesini sağlayacağız. Böylece eczanelere dağıtımı ve doktorlara ulaştırılması da sağlanabilecek" demişti.

Kaynak: sputniknews.com