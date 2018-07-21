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Rusya, su altı silahlarını pazara çıkardı

Rus firma uzaktan komuta edilebilen torpidolarını, yabancı müşterilerine tanıttı

Rusya, su altı silahlarını pazara çıkardı

Rus firma Rosoboronexport, uzaktan komuta edilebilen torpidolarını, yabancı müşterilere sundu.

Bu silahlardan ilki, tel kontrollü TE-2 torpidosu. 533 milimetre çapında olan ve elektrik enerjisiyle tahrik edilen sistem, varyantlarına göre değişkenlik göstermek üzere 45 knot hıza ve 25 bin metre menzile erişebiliyor. 8,3 metre uzunluğundaki sistem, 2450 kilogram ağırlığında. Bir diğer sistem ise MTT. 324 milimetre çapındaki torpido, 600 metre derinlikteki hedeflere angaje olabiliyor.

Rosoboronexport’un sunduğu diğer ürünler ise MDM-1, MDM-2 ve MDM-3 deniz dibi mayınları. Bu mayınlar, gerektiğinde çıkarma gemileri/araçlarına veya daha küçük hedeflere karşı kullanılabiliyor ve mayın tarama sistemlerine karşı gelişmiş karşı koyma sistemlerine sahip.

Ayrıca firma, GAK Mayak-2014 hidro akustik istasyon, MG-74ME hidroakustik karıştırıcılar, SHAT-U geniş band tarayıcı ve GKT-3M derin su tarama ekipmanlarını da yabancı pazara sunduğunu açıkladı.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı

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