Rusya, Tacikistan ve Kırgızistan'da göçmen işçi bürosu açıyor

St. Petersburg'daki İşgücü Kaynak Merkezinin (MDC) Basın Servisi, St. Petersburg makamlarının Kırgızistan ve Tacikistan'da işçi göçmenleri için işe alım merkezleri açmak istediklerini bildirdi.

MDC'ler, Tacikistan ve Kırgızistan'dan işçilerin organize alımı için dört merkez kurma yarışması başlatıldığını açıkladı. Planlardaki merkezlerin yardımı ile bu yılın eylül ayında resmi olarak bu ülkelerin binlerce vatandaşını şehir işletmelerine istihdam ediyor.

Kazanan organizasyon, şehir bütçesinden tahsis edilen 6.6 milyon ruble (100 bin dolardan fazla) değerinde projenin koordinatörü olacak. Bir merkezin Kırgızistan'da, üçü Tacikistan'da açılması planlanmaktadır. Projenin beş ayında, St. Petersburg şehir işletmelerinde en az bin kişinin konaklaması planlanıyor.

Özel bir ekip tarafından istihdam edilecek göçmenler için ana faaliyet inşaat, yemek, otel ve restoran işletmeleridir. Geçen yıl çoğu yabancı, yardımcı bir işçi, aşçı, paketleyici, yükleyici ve tamirci mesleği tarafından işe alındı.

Kalkınma ve Kalkınma Merkezi'nin hesaplanmasından sonra, çekilen Kırgızistan ve Tacikistanlı göçmen sayısının şehir bütçesine 20 milyon ruble (300 bin dolar) gelir getireceği sonucuna varıldı. Geçen yıl Binyıl Kalkınma Hedefleri, beşi Tacikistan Cumhuriyeti'nde ve biri Kırgız Cumhuriyeti'nde olmak üzere altı işe alım merkezi kurdu. Burada yaklaşık 12 bin yabancı vatandaşın başvurduğu bilinmektedir.

Merkez çalışanları, göçmenlere çalışma ve yaşam koşullarının yanı sıra Rusya'nın mevzuatı ve uyumsuzluğun sonuçları hakkında da bilgi verecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net