Rusya: Türkiye ile ikinci S-400 sevkiyatı anlaşmasını imzaladık

Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını duyuran Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, "Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyor" dedi.
Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” şeklinde konuştu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın muhtemelen gelecek yıl imzalanacağını düşündüğünü ifade etmişti.
Kaynak: AA