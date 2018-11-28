Rusya Ukrayna askerleri hakkında kararını verdi

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 15'inin tutuklandığı açıklandı.

Ria ajansının verdiği habere göre, Kırım'daki Rus mahkemesi, ülkenin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle, yaralı olan üç askeri personel için daha iki aylık tutuklama kararı verdi.

Diğer askeri personelin yargılaması ise sürüyor.

DÜN YAŞANANLAR

Dün mahkeme, 24 askeri personelden 12'sinin iki aylığına tutuklanmasına karar vermişti.

KERÇ KRİZİ

Rusya’nın Karadeniz’den Azak Denizi’ne geçişi sağlayan Kerç Boğazı’nda Ukrayna ordusuna ait üç askeri gemiye el koyması, 2015’ten beri azalan krizi yeniden alevlendirdi. Taraflar birbirini provokasyonla suçlarken NATO ve BMGK acil olarak toplandı. Gelişmeler üzerine Ukrayna’da 30 günlük sıkıyönetim ilan edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net