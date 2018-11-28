"Rusya, Ukrayna gemilerini serbest bırakmalı"

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kerç Boğazı’nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sonrası tarafların sakinleşmesi için aktif çaba sarfettiklerini göstermeleri gerektiğini belirterek, Rusya'ya Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakması çağrısında bulundu.

Leyen, 17. Berlin Güvenlik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna'ya ait gemiler arasında yaşanan olayda net olmayan tarafların olduğunu ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı, olayın kontrolden çıkmamasının sağlanmasının ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 09:19