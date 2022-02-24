Rusya: Ukrayna hava savunması etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Putin'den "silahlarınızı bırakın" çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Bölgedeki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Putin, bu durum sonrasında özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdiğini dile getirdi:

"Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz."

Biden: Dünya Rusya'dan hesap soracak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatan Rusya'ya "ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur. Dünya Rusya'dan hesap soracak" dedi.

Rusya'nın nükleer güç sahibi olduğu vurgusu

Putin, olası kan dökülmesinin tüm sorumluluğunun tamamen Ukrayna yönetiminin olacağını ifade ederek, "Askeri alana gelince, modern Rusya, SSCB'nin çöküşünden ve nükleer potansiyelinin önemli bir bölümünü kaybettikten sonra bile bugün en güçlü nükleer güçlerden biridir. Ayrıca, en son silah türleri bakımından bir dizi alanda belirli avantajları vardır. Bu bağlamda, Rusya'ya doğrudan bir saldırının potansiyel bir saldırgan için yenilgiye ve korkunç sonuçlara yol açacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.