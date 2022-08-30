Rusya: Ukrayna'nın girişimi başarısız sonuçlandı

Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşı ülkenin güneyinde karşı saldırı başlattı.

UKRAYNA GÜÇLERİ İLK SAVUNMA HATTINI YARDI

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi. Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu dile getirdi. Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı ileri sürüldü.

RUSLAR MIKOLAYİV'İ HEDEF ALDI

Öte yandan, Rus güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrini hedef aldığı bildirildi. Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA'DAN SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna askeri güçlerinin, Ukrayna'nın Mıkolayiv ve Herson bölgelerinde üç yönde saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Bunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatıyla gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Rus birliklerinin güçlü savunması sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri büyük kayıplar verdi. Çatışmalarda Ukrayna ordusuna ait 26 tank, 23 piyade savaş aracı, 9 zırhlı araç imha edildi, 2 'Su-25' tipi savaş uçağı düşürüldü. Düşmanın kayıpları 560’tan fazla askerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ukrayna güçlerinin saldırı girişiminin başarısız sonuçlandığı" ileri sürüldü.