Rusya-Ukrayna savaşı ticarete darbe vurdu: Kaporaları istemeye başladılar

Rusya-Ukrayna savaşı ticarete de darbe vurmaya başladı. Savaş nedeniyle ülkeden para çıkışını önlemek için Putin hükümetinin döviz hesaplarına bloke koydurduğu öne sürülürken, ABD ve AB'nin Rusya'yı SWIFT’ten çıkartma kararı da nakit akışına adeta darbe vurdu. Rus şirketlerin şimdiden nakit telaşına düştüğüne işaret eden ihracatçılar, “Sipariş veren bazı müşterilerimiz kaporalarının iadesini istedi . Ayrıca beklediğimiz ödemeler de gelmiyor. Ticaretin devamlılığında sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

CİDDİ ALACAK DOĞABİLİR

Sektör ihracatının yüzde 50’sini Rusya’ya gerçekleştiren bir ihracat birlik temsilcisi, döviz bürolarında işlem yapılamadığını, Rusya’da dolar hesaplarının bloke olmasından dolayı bazı müşterilerinin kapolarını geri istediğini söyledi. Sektör temsilcisi, “Ciddi alacaklar doğabilir” ifadelerini kullandı.