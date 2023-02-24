Rusya - Ukrayna savaşının 1. yılında çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaştı

Rusya ile Ukrayna ordusu arasında yaklaşık 1000 kilometrelik cephe hattında kışın getirdiği kar, yağmur ve çamur gibi zorlu koşullarda savaş yapılıyor. Çatışmalarda bölgedeki siviller zarar görüyor.

Rus askeri birlikleri, Ukrayna’da bazı bölgelerde geri çekilmiş olsa da çatışmaların ağırlaştığı Donetsk’te yavaşça batıya doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna birlikleri ise güçlü şekilde direniş sergiliyor.

Luhansk cephesi

Geçen yıl ele geçirdiği Harkiv bölgesinden Luhansk idari sınırlarına çekilen Rus ordusu, bu bölgede Kupyansk, Liman taraflarındaki cephelerde Ukrayna birlikleri ile çatışıyor.

Luhansk cephesinde Ukrayna tarafı kapsamlı bir saldırısı olmasa da zaman zaman karşı saldırılar düzenliyor. Ukrayna birlikleri, Luhansk bölgesinde birkaç yerleşim birimini kontrolü altında tutuyor.

Donetsk cephesi

Donetsk bölgesinde ise çatışmalar stratejik açıdan önemli bazı şehirlerde devam ediyor.

Donetsk’in idari sınırlarına ulaşmayı amaçlayan Rus güçleri, özellikle Ukrayna’daki operasyonların başına ocak ayında Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un gelmesinden sonra gözle görülür şekilde ilerlemeler kaydetti.

Stratejik açıdan önemli küçük yerleşim birimlerine yönelen Rus birlikleri, yılbaşından itibaren Donetsk bölgesindeki Bahmut’u ele geçirmek için üç taraflı kuşatma harekatı başlattı.

Bu çerçevede Bahmut yakınlarında, 200 kilometreyi geçen tuz madenleriyle meşhur Soledar’ı ele geçiren Rus güçleri, böylece Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk şehirlerine de ulaşmanın önünü açtı.

Soledar ile birlikte Kleşçeyevka, Krasnopolye, Blagodantnoye ve Nikolayevka’yı da alarak Bahmut üzerindeki baskısını arttıran Rus güçlerinin Bahmut’un kenar mahallelerine kadar sokulduğu bilgisi paylaşılıyor.

Donetsk cephesinde çatışmaların yoğun olarak sürdüğü bir diğer şehir de Ugledar. Kömür madenleriyle meşhur şehrin güçlü bir şekilde savunmasını yapan Ukrayna ordusu, şehrin dışındaki mevzilerde Rus birliklerine karşı ciddi çatışmalar yürütüyor.

Zaporijya cephesi

Donetsk ve Luhansk ile birlikte Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Zaporijya’daki cephede de çatışmalar aktif olarak sürüyor.

Sanayisi ile ünlü Zaporijya şehrinin merkezi, Kiev yönetiminin kontrolünden bugüne kadar hiç çıkmadı ancak Rusya, Avrupa’nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’nin bulunduğu yer dahil bölgenin büyük bir kısmında kontrolü elinde tutuyor.

Uzun süre Zaporijya’daki cephelerde ilerleme sağlayamayan Rus birlikleri, son dönemde bazı cepheleri yararak Podgornoye ve Lobkovoye yerleşim birimlerini ele geçirdi ancak Ukrayna’nın buradaki güçleri şimdilik Rusların ilerleyişini durdurmuş görünüyor.

Herson cephesi

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği bir diğer şehir Herson, sonbaharda Rus birliklerinin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti. Herson şehri böylece Rus saldırılarının hedefi olmaya başladı.

Herson’daki savunma hattını tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çeken Rus güçleri, son günlerde şehre yönelik sık sık saldırılar düzenliyor. Ukrayna ise Rus ordusunun çekildiği mevzilere sert cevaplar veriyor.

Çatışmalar sokak sokak gerçekleşiyor

Cephe hattında bulunan yerleşim birimlerinden siviller tahliye edilirken çatışmalar, her bir sokakta hatta her binada sürdüğü için tarafların direnmesi ya da galibiyeti uzun zaman alıyor.

Tarafların topçu sistemleri, tank ve diğer ağır silahları ağırlıklı olarak kullandığı cephe hattında helikopterler, savaş uçakları da saldırı uçuşları gerçekleştiriyor. Savaşın en dikkati çeken gelişmelerinden birisi de sık sık insansız hava araçlarının hem doğrudan hem de yardımcı araç olarak çatışmalarda kullanılması oluyor.

Rusya, zaman zaman önemli noktaları yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vuruyor.

Ukrayna ordusu da özellikle cephe hattında Batı ülkelerinden tedarik edilen füze ve topçu sistemlerini kullanıyor.​​​​​