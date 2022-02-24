Rusya, Ukrayna uçağını düşürdü: 5 ölü
Ukrayna Acil Servisi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Avrupa 24.02.2022, 15:28 24.02.2022, 15:49
Ukrayna Acil Servisi 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, sosyal medya hesabından sabah vurulan Rus helikopterinin vurulma görüntülerini yayınladı.
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