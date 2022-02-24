banner39

banner35

Rusya, Ukrayna uçağını düşürdü: 5 ölü

Ukrayna Acil Servisi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avrupa 24.02.2022, 15:28 24.02.2022, 15:49
Rusya, Ukrayna uçağını düşürdü: 5 ölü

Ukrayna Acil Servisi 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise, sosyal medya hesabından sabah vurulan Rus helikopterinin vurulma görüntülerini yayınladı.

#Ukrayna
Yorumlar (0)
6
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?