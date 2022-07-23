Rusya: Ukrayna’da 4 bin 146 tank ve zırhlı araç imha ettik

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Dnipro bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 406. Topçu Tugayı’nın geçici pozisyonlarının yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu ve saldırıda 200'e yakın Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 9 topçu araç ile askeri aracın yok edildiğini ifade etti.

"Askerlerin yarısı öldürüldü"

"Donbas isimli milliyetçi gruba mensup 60'tan fazla militanın" etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun 14. Mekanize Tugayı’nın askerlerinin yarısı kadarının öldürüldüğünü belirtti.

Son 24 saatte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 12 yönetim merkezi ile 4 mühimmat deposunun vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, 11 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 260 uçak, 144 helikopter, 1600 insansız hava aracı, 357 hava savunma füze sistemi, 4 bin 146 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roketatar, 3 bin 185 obüs ve havan topu, 4 bin 453 özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.