Rusya: Ukrayna’da şimdiki görev tam kontrolü sağlamak

Rus basınında çıkan haberlere göre, Minnekayev, Sverdlovsk bölgesi savunma sanayisi toplantısında yaptığı konuşmada, Rus ordusunun iki gün önce Ukrayna’da “özel askeri operasyon”da ikinci safhaya geçtiğini hatırlattı.

Minnekayev, “Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Moldova’daki Transdinyester’e dikkat çekildi

Donbas üzerindeki kontrolün Kırım’a bir kara koridoru oluşturmayı ve Ukrayna hayati unsurlarını etkilemeyi mümkün kılacağını vurgulayan Minnekayev, “Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester’de bir çıkış yolu sağlayacak” diye konuştu.