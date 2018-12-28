Rusya ve Birleşik Krallık diplomatik personellerini yenileyecek

Rusya ve Birleşik Krallık, başkentlerdeki diplomatik misyon sayısını Ocak 2019’dan itibaren geri almaya başlayacak.

Interfax , Rusya’nın 24 TV kanalında yayınlanan Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko tarafından yapılan açıklamada, “Ocak ayında bir süre, diplomatik personelin hem Moskova'da hem de Londra'da restore edileceğini ilke olarak kabul ettik” dedi. Yakovenko, tüm çalışanların işe dönüşünden emin olmadığına dikkat çekti. Aynı zamanda, "elçiliğin yarısının restore edileceğini" de sözlerine ekledi.

Ajansa göre, diplomatik misyonların kısmi restorasyonu ile ilgili müzakereler Aralık ayında daha önce başladı, ancak İngiliz tarafındaki gecikmeler nedeniyle süreç yavaş ilerledi.

Rusya ve İngiltere arasındaki ilişkiler, eski bir GRU albay Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'deki yeni bir sınıf sinir ajanı olan Salisbury'de zehirlenmesinin ardından Mart 2018'de kötüleşti . Londra, Rus özel hizmetleriyle ilgili olayın sorumluluğunu üstlendi ve Rus diplomatları, "istihbarat memurları" nı kovdu . Moskova bütün suçlamaları reddetti ve aynayı yanıtladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net