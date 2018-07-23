Rusya ve OPEC'ten yeni bir organizasyon

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Rusya petrol piyasasında ortak çabaların kolaylaştırılması için OPEC ile ortak bir örgüt oluşturulacağını açıkladı. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Rusya ile OPEC'in yeni bir organizasyon oluşturacaklarını ve yeni organizasyonun 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olabileceğini bildirdi.

Deniz Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Novak açıklamasında ayrıca gerekirse 2018 yılı sonrasında da petrol üretiminde kısıntıya gidilebileceğini kaydetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ülkeleri ile Rusya ve diğer üretici ülkeler, petrol fiyatlarının düşüşü üzerine üretimin sınırlanması amacıyla geçen yıl anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz ay da OPEC, üyesi olmayan ancak petrol üretimini kısma anlaşmasında kendisine destek veren Rusya’yı örgüte gözlemci olarak katılmaya davet etmişti.