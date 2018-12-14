Rusya ve Ukrayna arasında bölünmüş bir köyde nasıl yaşıyorlar?

Yarısı Rusya'da yarısı Ukrayna'da olan Chertkovo köyü SSCB'nin çöküşünden öncesi ve Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra da aynı hayatlarına devam ediyorlardı. Ta ki Rus sınır muhafızları bir çit inşa edene ve insanları kontrol noktaları ile ayırana kadar.

Valentina Boldyreva, Halkların Dostluğu Caddesinin diğer tarafında yaşayan 76 yaşındaki kız kardeşi ile görüşebilmek için sokak boyunca uzanan dikenli tellerden oluşan bir çitin üzerinden haberleşiyorlar..

Köyü ikiye ayıran dikenli tel çit, Rus sınır muhafızları tarafından sonbaharda inşa edildi.

Köyde yaşayan insanlar sadece caddeyi geçip akrabalarını ziyaret edebilecekken şu an çocukları üç kontrol noktasından geçtikten sonra okula gidebiliyorlar. Artık aileler bir çitle ayrılıyor ve kontrol noktasında sırayla saatlerce ayakta durmaları gerekiyor.

Anatoly Pilipey isimli büyükanne sürekli kontrol noktasına geliyor - sınırın diğer tarafında torunu ve kızı var.

Birçoğu artık sadece ailelerinden ayrı değil, aynı zamanda işsiz kalıyor. Ve insanlar buradan ayrılıyor: 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra ve Donbass'taki “Halkların Dostluğu” nda silahlı çatışma devam etti. Şimdi, yerel halkın dediği gibi, bu sokaktaki çit her iki köyü de bir hapishaneye dönüştürdü. Ve insanlar dikenli telin arkasında yaşamak istemiyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2018, 15:24