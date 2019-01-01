Rusya ve Ukrayna'nın Ortodoksluk üzerinden din mülkiyeti savaşı

Ukrayna, Moskova merkezli bir patriğin otoritesinden koptuğu için, yüzyıllar içinde Hıristiyanlığın en büyük şizmini açma eşiğinde ve bu hafta on milyonlarca takipçi alarak kendi kilisesi için resmen tanınmasını bekliyor. .

21. yüzyılın jeopolitik bagajıyla dolu bin yıllık bir dini mücadelenin yoğunlaştırılması, Ukrayna güvenlik hizmetleri son haftalarda Moskova'ya sadık rahipleri sorguladı, kilise mülklerini aradı ve Rus rakiplerini kızdırdı.

"Sadece bizi korkutmak istiyorlar," dedi. Sorguya çağrılan Moskova patriğine sadık bir düzineden fazla papazdan biri olan Rev. Vasily Nachev.

Yeni Ukrayna’nın kilisesi, yeni seçilen başkanı Metropolitan Epiphanius’un İstanbul’a gittiğinde, yeni seçilen başkanı Metropolitan Epiphanius’un İstanbul Fener Rum Patrikhanesinden resmi bir tüzük alması bekleniyor. Moskova.

Ukrayna’da yeni ve tamamen özerk bir kilisenin bulunması, Rusya’nın siyasi ve dini liderlerinin öfkelenmesine yol açtı.

"Rusya, Ukrayna'yı işgal için kiliseyi bahane edebilir"

Ukrayna Güvenlik Servisi şefi Vasyl Hrytsak Aralık ayında “Rusya Federasyonu ülkemizin silahlı kuvvetleri tarafından açık askeri işgal için bir bahane haline gelebilecek” diye uyarıldığını söyledi.

Moskova'ya sadık bazı Ortodoks rahiplerin, Moskova'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında Doğu Ukrayna'nın parçalarını ele geçiren Rus destekli ayrılıkçılara açıkça destek vermesi Ukrayna yönetiminin korkularını artırıyor.

Aralık ayında Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Rus lider Vladimir Putin, Rusya’nın kırılmaya direnme konusundaki kararlılığını işaret etti.

Ukrayna'nın yeni Ortodoks Kilisesi seçili başkanı Metropolitan Epiphanius, ilk hizmetini Kiev'deki St. Michael Katedrali'nde düzenledi.





Kimlik Üzerine Bir Mücadele

Ortodoks kiliselerin ayrışması konusunda hem Rusya hem de Ukrayna para, mal, siyasi güç ve kimlik üzerinde tamamen modern bir mücadele veriyor.

Ukrayna kilisesi, 1686'dan beri Moskova'nın yetkisi altındaydı. 15 Aralık tarihinde İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin desteğini alan Kiev Patrikhanesi, Rusya'dan ayrılarak bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu ve yeni dini liderin seçildiğini açıkladı.

Şimdilik Moskova patriği, dünyadaki Ortodoks sayısının yarısı - yaklaşık 150 milyon - dünyanın en büyük Ortodoks inananlar topluluğunu yönetiyor. Ukraynalı Ortodoks inananların kaybı, Moskova'ya bakan cemaat sayısını üçte bir azaltacak.

Moskova’nın Patriği Kirill I, soldan dördüncü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin'in yakın bir müttefiki. Patrik, yeni Ukrayna kilisesini “şeytana hizmet” olarak revize etti.





Putin Moskova'dan ayrılan Kiev Ortodoks kilisesini “şeytana hizmet etmek” olarak tanımlıyor. Moskova patriğine bağlılığa devam eden Ukrayna'daki diğer kiliseler ise tedirgin.

Ukrayna'nın güvenlik servisinin ihanet soruşturmasının odağını oluşturan batı bölgesinin başkenti Rivne'deki kıdemli Moskova Patrikliği rahip Piskopos Pimen, “Sadece kendi kiliselerini oluşturmak ve insanları bölmek istiyorlar” dedi.

Putin hükümeti altındaki Rusya için bu, Ortodoks kilisesinin emri ile din ve ahlakın yanı sıra askeri güç olarak kendini ifade etme hakkı anlamına geliyor.

Ukrayna'nın Moskova liderliğindeki kilisenin altında kalması, ülke tarihine dair iddialar için hayati öneme sahip.

Ukrayna için, Rusya tarafından iddia edilen tarih ve Ortodoks önceliği aslında Ukraynalıdır ve geri gönderilmeleri gerekir. Ukrayna Kültür Bakanlığı din işleri departmanı müdürü Andrij Yurash, “Bu, Rusya tarihinin bir parçası değil, ayrı bir Ukrayna kimliğinin bir parçası” dedi.

Yetkili, Ukraynalı güvenlik servisinin Moskova Patrikhanesi altında kalmak isteyen inananlara zulmetmediğini söyledi.

Bir Mülkiyet Savaşı

Moskova’ya sadık Ukraynalı rahipler ile ayrılmak isteyenlerin arasında zaman zaman gergin fakat genel olarak şiddet içermeyen mülklerin bölünmesi tartışmalarını yanında getiriyor.

Ukrayna devletine ait olan ancak uzun süredir kiralanan Moskova patriğinin takipçileri tarafından işgal edilen Kiev'deki Mağaralar Manastırı, çekişme noktası olabilir.

Ukrayna’nın 1991’de Moskova’dan siyasi bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, pazar günleri ayinlerinde aynı binanın farklı bölümlerinde ibadet ettiler.

Bununla birlikte, yeni ve bağımsız Kiev kilisesinin ilanının ardından hangi grubun hangi mülkü kontrol edeceği belli değil.

İsim üzerinden kimlik tanımlama kavgası

Ukrayna Parlamentosu Aralık ayında oy kullandı ve şu anda Ukrayna Ortodoks Kilisesi olarak bilinen Moskova'ya bağlı kilisenin kendisini Ukrayna'daki Rus Ortodoks Kilisesi olarak adlandırmaya zorladı. .

“Yasadışı olarak nitelendirdiği yeni bir kilisenin ateşli bir rakibi olan Kiev Başpiskoposu Kliment, “Bizi yeniden adlandırmak, mülkümüzü elimizde atmanın ilk adımı olacak” dedi.

Rev. Vasily Nachev, Ukrayna, Rivne'deki Başmelek Mikail Kilisesi'nin rahibi. Ayrılmış bir Ukrayna Ortodoks kilisesiyle savaş halindeki Moskova Patrikliği'ne bağlı.

Kiev'deki rakip liderliği desteklemek için Moskova Patrikhanesi'nden ayrılan Rivne Piskoposu sekreteri Serhiy Luchanin, mülkü ele geçirme planlarının olmadığını söyledi. Ancak, o, daha adil bir emlak dağıtımının zamanı geldiğini de sözlerine ekledi.

Rusya ve Ukrayna'da saygın azizlerin kalıntılarını içerdiği Mağaralar Kiev Manastırı, örneğin Ukrayna devletine aittir, ancak Moskova patriğine bağlı olan hristiyanlarca uzun süre kiralanmıştı.

Ukrayna'nın Hlynsk kentinde Kutsal Bakire Varsayım Kilisesi'nin bahçesinde “Ukrayna'nın özgürlüğü için savaşçılara” adanmış bir anıt. Rusya ve Ukrayna, 2014 devriminden bu yana Ortodoksluk konusunda anlaşamıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019, 18:01