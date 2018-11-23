Ölen yolcuların yakınları Rusya'yı AİHM'e şikayet etti

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağında hayatını kaybeden 55 kişinin yakınları, Rusya'yı temel haklarının ihlal edildiği ve soruşturmaya engel olunduğu gerekçesiyle AİHM'ye şikayet etti.

Uçakta ölenlerin yakınlarının avukatı Veeru Mewa, olayla ilgili araştırma yapan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) istediği bilgilerin Rusya tarafından kasıtlı şekilde saklandığını belirtti.

Rusya'da dava açmanın zor olduğunu ifade eden Mewa, bu konuda güvenleri olmadığı için doğrudan AİHM'ye başvurduklarını söyledi.

Şikayetlerinin mahkeme tarafından kabul edilmesini umduklarını dile getiren Mewa, tüm gerekli delillerin ellerinde olduğunu, davanın kabul edilmesi halinde sürecin 5 ile 7 yıl arasında tamamlanacağını aktardı.

JIT 6 ay önce, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmiş, füzenin Koersk'ta bulunan Rusya'ya ait 53. Tugay Birliğinden atıldığını belirtmişti.

Hollanda hükümeti, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuğunu bildirmişti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya sorumluluk üstlenmesi ve iş birliği yapması çağrısında bulunmuştu.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.