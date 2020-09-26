Rusya-Yunanistan seferleri başlıyor

Yunanistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yunanistan halihazırda Rusya vatandaşları için sınırlarını açmış ve salgınla ilgili mevcut duruma uygun şekilde uçuşların yeniden başlatılmasını teklif etmişti. Rusya tarafından yanıt bekliyoruz. Onlar da 1 Ekim’de başlamasını önerdi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada uçuşların yeniden başlatılması için gerekli koşul ve prosedürlerin belirlenmesi amacıyla iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Yunanistan daha önce 7 Eylül’den itibaren haftada 500 Rus vatandaşının ülkeye girişine izin vermişti. Girişlere yalnızca Atina, Selanik ve Kandiye havalimanlarından izin veriliyordu. Rus vatandaşlarından ayrıca koronavirüs testi talep edilmişti.

Rusya’dan 11 ülkeye 27 Eylül’den itibaren uçuş gerçekleştirilebilecek

Kaynak: Airport haber