Rusya Zafer Günü'nde gücünü gösterdi

Başkent Moskova'da tarihi Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve kabine üyeleri ile gazilerin katıldığı törende, 12 binden fazla asker yer aldı.

Putin askeri geçit töreninin başlangıcında yaptığı konuşmada, tarihten dersler ve sonuçlar çıkarılması gerektiğini belirterek, "Ne yazık ki, üstün olduklarına dair saçma teoriler benimseyen Nazilerin ideolojisinden çoğu yeniden kullanılmaya çalışılıyor. Bugün ellerinde yüz binlerce insanın kanı olan hainleri ve suçluları haklı çıkarmak için tarihi yeniden yazma denemelerini, yok edilememiş cezalandırıcıları ve takipçilerini görüyoruz. Halkımız bunun neye yol açtığını iyi biliyor." dedi.

Vladimir Putin, Rusya'nın sürekli olarak uluslararası hukuku ve ulusal çıkarlarını savunmaya devam edeceğini, halkının güvenliğini sağlayacağını kaydetti.

Putin'in konuşmasından sonra başlayan geçit töreninde 190 askeri araç ve silah sergilendi. Üçüncü nesil tank "Armata", modernize edilmiş T-72B3M model tank, kısa menzilli balistik füze sistemi "İskender-M", füze sistemleri Buk-M3 ve TOP-M2, karadan havaya kısa ve orta menzilli füze uçaksavar sistemi "Pantsir-S", S-400 hava savunma füze sistemi ve kıtalararası balistik füze sistemi "Yars" sergilenen silahlar arasında yer aldı.

Başta 5. nesil Su-57 savaş uçağı, hipersonik füze sistemi taşıyan MİG-31K, Su-34, Su-30CM ve Su-35C avcı uçakları, Tu-95 ve Tu-160 stratejik bombardıman uçakları olmak üzere 76 askeri uçak ve helikopter Kızıl Meydan üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Daha sonra Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Kremlin Sarayı'nın yakınında bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Her yıl 9 Mayıs'ta, 2. Dünya Savaşı'na katılanların ve hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen "Ölümsüz Alay" yürüyüşü ise bu yıl da yine geçen yıl olduğu gibi salgın tedbirleri çerçevesinde çevrim içi olarak yapıldı, sokaklarda yürüyüş düzenlenmedi.

9 Mayıs Zafer Günü, ülkenin diğer şehirlerinde de vatandaşların katılımıyla ve askeri geçit törenleriyle kutlandı.