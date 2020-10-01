Rusya’da en zengin oligark listesinde sıralama değişti

NovoLipetsk Demir Çelik Fabrikasının sahibi Vladimir Lisin’in şahsi malvarlığını 22,6 milyar dolar miktarda hesaplayan Forbes, eski lideri Norilsk Nikel fabrikasının sahibini Vladimir Potatin’i 22,3 milyar dolar sermayesi ile ikinci sıraya koydu.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dağıstan senatörü ve “Altın kıralı” ünvanı ile bilinen Süleyman Kerimov 21 milyar dolar malvarliği ile Forbes listesinde üçüncüsü oldu. Kerimov ailesi bu sene Ağustos ayında dünya altın piyasasının artması ile birlikte Forbes Real Time liste lideri pozisyonda idi.

Kaynak:interfax.ru