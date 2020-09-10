Rusya'da Şangay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan oluşan ŞİÖ toplantısı ardından, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, uluslararası terörizmle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, siber saldırı gibi konuların ele alındığını belirten Lavrov, "Bütün bunlar, ek adımlar atılmasını ve ortak çaba gösterilmesini gerektiriyor." dedi.

Lavrov, İran nükleer anlaşması konusunun da görüşüldüğü bilgisini paylaşarak, "Hepimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edilen anlaşmaya bağlı kaldığımızı teyit ettik. Bu anlaşmanın tüm üye ülkeler tarafından uygulanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Orta Doğu ile Afrika'nın kuzeyindeki sorunları, Afganistan ve Suriye meselesini de ele aldıklarını dile getiren Lavrov, ŞİÖ Devlet Başkanlar Konseyi Toplantısı'nın video konferans yoluyla kasımda yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 18:59