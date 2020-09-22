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Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü

Rusya Hava Kuvvetlerinde önemli yere sahip çift motorlu Su-30, avcı uçağı olarak tanımlanıyor.

Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü

Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, uçağın düşme nedeninin henüz belirlenmediği, olay yerine Rusya'nın Batı Askeri Bölgesinden ekip gönderildiği aktarıldı.

Rusya Hava Kuvvetlerinde önemli yere sahip çift motorlu Su-30, avcı uçağı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

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