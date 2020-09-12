Rusya’da yabancılara parmak izi şartı

Rusya'da İçişleri Bakanlığı'nın hükümete sunduğu yeni bir teklif, ülkede 30 günden uzun sürede bulunan yabancı ülke vatandaşlarından parmak izi alınmasını öngörüyor. Teklife göre, yabancılara ayrıca Türkiye'deki gibi bir yabancı kimlik kartı verilecek.

Uygulamanın Rusya'nın vize talep etmediği ülkelerden gelen göçmenlerin yanı sıra vize ile Rusya'ya giriş yapan yüksek nitelikli uzmanları (VKS) da kapsaması bekleniyor.

Mevcut uygulamada Rusya'ya giriş yapan yabancılar, ülkede bulundukları süre boyunca "migratsionnaya karta" adı verilen "göçmenlik kağıdını" yanlarında taşımak zorunda. İçişleri Bakanlığı, yabancılara kimlik kartı vererek göçmenlik kağıdı uygulamasını bitirmek istiyor.

Bu kağıtlarda "Rusya'ya giriş amacı" da belirtiliyor. Yeni uygulamaya geçildiği takdirde yabancılara "giriş amaçlarını" ülkeden ayrılmadan değiştirme imkanı da sunulmuş olacak. Mevcut sistemde, örneğin aile vizesiyle giriş yapan bir yabancı, daimi ya da geçici oturum almadan önce ülkeden çıkış yapmak zorunda.

Teklif ayrıca RVP (geçici oturum) ve VNJ (daimi oturum) tanımlarını da kaldırarak yerine üçlü bir sistem getirmek niyetinde. Buna göre, bir yabancı Rusya'da kısa süreli (90 gün), uzun süreli ya da süresiz bulunma hakkına sahip olabilecek. Ancak söz konusu değişikliğin oturum alma sürecini kolaylaştıracağı mı, yoksa daha mı zor hale getireceği konusunda şüpheler var.

Ancak ciddi bir nüfus problemi ile karşı karşıya olan Rusya'nın göçmenlik sistemini reformdan geçirmesi gerektiği konusunda herkes hemfikir.

Kommersant gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarının Rusya Toplumsal Konseyi'ne (Obşestvennaya Palata) sunulduğunu yazıyor.

Kaynak:Türkrus