Rusya'da yaşayan Suriyeli mültecilere baskı

Savaş öncesi Suriye'de gelinlik satan Safaa Al-Kurdi 4 yıl önce yaşadığı Suriye'nin başkenti Şam'dan kaçarak Rusya'ya sığınma talebinde bulunmuş. Esed rejiminin yurt dışına kaçan mültecileri geri çağırmasıyla Moskova yönetimi de mültecilere baskıyı artırmış durumda.

Rusya, Suriye'nin büyük bölümünde asayişin sağlandığını bu nedenle mültecilerin ülkede oturumları için herhangi bir neden kalmadığını ifade ediyor.

Reuters'in haberine göre bu durum, sığınma taleplerinin reddedildiğini gören Suriyeliler için sorun yaratıyor. Çalışması yasaklanan mülteciler, tutuklanma ve sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya .

Safaa “Çocuklarım orada ve Suriye benim ülkem olduğu için doğal olarak geri dönmek istiyorum” dedi.

Bazı Suriyeliler çoktan ayrıldı, dedi, bazılarının polise kalması için rüşvet vermek zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 09:31