Rusya’dan ABD’ye İHA suçlaması

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki hava üssü Hmeymim'e saldırı girişiminde bulunan insansız hava araçlarının, buraya, ABD'nin Poseidon-8 tipi keşif uçağı tarafından yönlendirildiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Rus hava üssü Hmeymim'e milisler tarafından düzenlenen bir saldırıya ilişkin olarak, "13 insansız hava aracı (İHA) ortak düzen içinde hareket edip yine ortak bir komuta merkezi tarafından yönetiliyorlardı. Bunlar olurken Amerikan keşif uçağı Poseidon-8 Akdeniz'de devriye geziyordu" sözlerini kulllandı.

Fomin'in anlattığına göre, söz konusu İHA'lar, Rus sinyal bozucu sistemleri ile karşı karşıya gelince manuel olarak kontrol edilmeye başladılar.

"Bu manuel kontrolü yapansa köylünün biri değil, modern Poseidon-8 sistemleriydi. Uçak, manuel kontrole başladı" diye devam eden Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, "Bu sistemler onları (İHA'ları) uzaydan yönetmeye ve içeri sızabilecekleri delikleri göstermeye başladı. Sonra da (İHA'lar) imha edildiler" dedi.

Bu arada Fomin, söz konusu İHA saldırısının ne zaman gerçekleştiğini söylemedi. Fakat Rus savunma yetkilileri, milislerin Hmeymim üssüne ocak başında 13 İHA'nın yardımıyla bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetmişti.

Ayrıca Fomin Suriye'deki milislerin, Rus uçaklarının kullandığı radyo sinyallerini tespit edebilmelerine yardım eden teknik ekipmanlara da sahip olduğunu söyledi. Fomin, bu teknik ekipmanların milislere bir şekilde dışarıdan ulaştırılmış olması gerektiğini ima ederek, "Milisler, bu ekipmanları çöllerde dizlerinin üstüne çökerek yapamazlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 13:21