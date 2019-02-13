Rusya’dan ABD’ye uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela'nın içişlerine yönelik müdahaleler konusunda ABD Dışişleri Bakanı’nı uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Pompeo Venezuela'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler nezdinde konuya ilişkin görüşmelere hazır olduğunu tekrarlayan Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya karşı yaptırımları sertleştirmeye yönelik planlarına da eleştiri getirdi.

Lavrov, ABD'yi, askeri adımlar da dahil Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmemesi konusunda uyardı.

Kaynak: Ajanslar