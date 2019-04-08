Rusya’dan Karadeniz’de dengeleri değiştirecek hamle

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kaynağa göre İzvestiya gazetesi, Rus yönetiminin ilhak edilen Kırım’ın Belbek havalimanına 5. nesil Su-57 askeri uçakları yerleştirme seçeneğini görüştüğü iddiasında bulundu.

Su-57 askeri uçakları ilhak edilen yarımadada konuşlandırılan 38. avcı hava alayına gönderilecek.

Aralık ayında Kremlin yönetiminin, ilhak edilen Kırım’ın Belbek havalimanına 10’dan fazla Su-27 ve Su-30 tipi askeri uçak gönderdiğini ifade edilmişti.

SU-57 SAVAŞ UÇAKLARI

Sukhoi Su-57 beşinci nesil savaş uçağı olarak adlandırılıyor. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri için Sukhoi tarafından tasarlanan ve üretilen jet avcı uçağı “hayalet uçak” sınıfında bulunuyor. Bu tek kişilik savaş uçağı, dünyada en gelişmiş aviyonik (uçakların elektronik sistemleri) özelliklere sahip olduğu için 5. nesil olarak adlandırılıyor. Saatte azami 2.600 kilometre hıza ulaşabilme ve saniyede 330 metre yükselme potansiyeline sahip olan SU-57, 5,8 saat civarı kalabiliyor, 10 bin kilogram muharebe ekipmanı taşıyabiliyor.

Su-57 avcı uçağının üzerindeki donanımlar ile radarda görülmesi zorlaştırılıyor. Uçağa entegre birçok silah, top ve füzeye sahip bulunuyor. Üstün radar sistemi ile 400 kilometreden fazla alan içerisindeki 60 civarı hedefi takip edebilme ve aynı anda 16 civarı hedefe kitlenerek ateş edebilme olanağına sahip olarak biliniyor.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 17:44