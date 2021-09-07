Rusya'dan Neriman Celal için tutukluluk kararı

Kırım Dayanışması Platformu'nun Facebook'tan yaptığı açıklamada, Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, Celal'in 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme, savunma tarafının ev hapsi tedbiri talebini reddetti.

Celal, "sabotaj" iddiasıyla 12 ila 15 sene arasında hapis cezasıyla yargılanıyor.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA KINAMA

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rus mahkemesinin Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in tutukluluk halinin devamına kararı vermesine tepki gösterdi.

Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım Platformuna destek veren Ukrayna vatandaşlarına eziyet edildiğini söyledi.

Ukrayna vatandaşlarına uydurma ceza davaları açıldığını vurgulayan Ceppar, "Rus işgal makamları, Kırım'ın geçici işgaline karşı olanlar için siyasi motivasyonlu kapsamlı bir eziyet sistemi oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Kırım'ın Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, bugün verdiği kararda, Celal ve 2 Kırım Tatar Türkü'nün 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.