banner39

banner35

Rusya'dan Ukrayna'da askeri birliğe saldırı: 70 ölü

Ukrayna'nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin hayatını kaybetti.

Avrupa 01.03.2022, 11:44 01.03.2022, 11:48
Rusya'dan Ukrayna'da askeri birliğe saldırı: 70 ölü

Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.

Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.

#Ukrayna #Dmytro Zhyvytskyi
Yorumlar (0)
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?