Rusya’nın Grozni kentinde intihar saldırısı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Grozni’nin Samopromıslovskiy bölgesindeki polis kontrol noktasının yakınında bir intihar saldırganının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini duyurdu.

Açıklamada, meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Çeçenistan İçişleri Bakan Vekili Apti Alautdinov, “Grozni’nin banliyösünde kimliği belirsiz genç bir kadın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi” diye konuştu.

Alautdinov’un aktardığına göre saat 16 civarında genç bir kız, Grozni’nin Samopromıslovskiy bölgesindeki 21 no.lu polis kontrol noktasına yaklaştı. Kızın tuhaf davranışlarını fark eden nöbetçi polisler durmasını ve belgelerini göstermesini istedi.

Kadınsa bu talebe uymayarak kontrol noktasına doğru koşmaya başladı, o anda polisler üzerinde el yapımı patlayıcı olduğunu gördü ve uyarı ateşi açtı, kızsa üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Alautdinov, polis görevlilerinin saldırganı yaklaştırmadıklarını, bu nedenle olayda ölü ya da yaralıların olmadığını kaydetti.

Şu anda intihar eden kadının kimliğini tespit etme ve olası suç ortaklarını arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Alautdinov, olayın kentteki durumu herhangi bir şekilde etkilemediğini, trafik araçlarının ve ticari kuruluşların olağan düzende çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Ajanslar