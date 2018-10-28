Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği önünde protesto eylemi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan aktivistler, Rusya’dan işgal edilen Kırım’da kaçırılan ve hala kayıp olan insanları bulmayı talep etti.

Eylemde, Kırım SOS teşkilatı Koordinatörü Tamila Taşeva, işgal edilen Kırım’da dört yıl içinde 44 kişinin kaçırıldığını, 15’in hala kayıp olduğunu, 6’sının ölü bulunduğunu belirtti. Eylemde konuşan avukat Nikolay Polozov, Ervin İbragimov'un kaçırılması ile ilgili soruşturmaya dahil olacağını bildirdi.

2016 yılının Mayıs ayında kaçırılan Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu üyesi Ervin İbragimov ve Kırım’da kaçırılan diğer insanlar için düzenlenen “Ervin İbragimov Nerede?” destek eylemi her ay düzenleniyor. Her ay düzenlenen eylemlerde aktivistler, işgal edilen Kırım’da kaybolan insanların bulunmasını ve yasa dışı olarak tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kaynak: QHA