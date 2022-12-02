Rusya’nın Primorskiy bölgesinde savaş uçağı düştü
Rusya'nın Primorskiy bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Avrupa 02.12.2022, 12:31
Rusya'nın Primorskiy bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü aktarıldı.
Rusya Doğu Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Mig-31 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Primorskiy bölgesinde bulunan Alekseyevka köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.
Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda ölen olmadığı aktarıldı.
Açıklamada, "Uçak mühimmatsız uçuş yaptı. Uçağın düşmesine teknik arıza neden olabilir" ifadelerine yer verildi.
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