Ryanair, Macaristan üzerinden yapılan 8 uçuşu iptal etti

İrlanda firması Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, Ryanair'e kesilen cezaya ve Macaristan hükümetinin hava yollarına yönelik getirdiği vergi kararına tepki gösterdi.

O'Leary, Macaristan hükümetinin ekstra kar ettiği gerekçesiyle hava yolu şirketlerine ekstra vergi yükümlülüğü getirdiğini ama Kovid-19 nedeniyle hava yolu şirketlerinin 2 yıl boyunca zarar ettiğini söyledi.

Ekstra verginin, şirketinin Macaristan'a yönelik yatırımlarını da etkileyeceğini vurgulayan O'Leary, 2023'te yolcu sayısının 4,5 milyondan 5 milyon taşıma yönünde plan yaptıklarını ama vergi nedeniyle bu rakamlara ulaşılmasının imkansız olduğunu söyledi.

Yeni verginin yürürlükte kaldığı sürece Macaristan'da yeni havalimanlarına uçuş yapmayacaklarını da belirten O'Leary, Macaristan üzerinden 8 rotaya yapılan uçuşları tamamen iptal etme, diğer 7 rotada ise uçuşları azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Macaristan'da tüketicinin korunması kanununu ihlal etme suçundan Ryanair'e kesilen 300 milyon Macar forinti (777 bin dolar) cezayı temyize götürdüklerini de belirten O'Leary, kararın aleyhlerine çıkması durumunda olayı Avrupa Birliği (AB) mahkemesine taşıyacaklarını vurguladı.