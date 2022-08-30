Portekiz'de hastanelerde bu yaz yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan sağlık bakanı istifa etti.

Hükümetten yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Marta Temido'nun görevini daha fazla sürdüremeyeceğini gerekçe göstererek istifa ettiği belirtildi.

2018 başında bakanlığa getirilen 48 yaşındaki siyasetçi, Covid-19 salgını sırasındak, performansıyla merkez sol hükümetin en popüler isimlerden biri haline gelmişti.

Fakat bazı hastanelerin acil servislerinde yaşanan geçici kapatmalar nedeniyle kendi partisi de dahil olmak üzere baskılara maruz kalmıştı.

Ülkede acil ve kadın doğum servisleri de olmak üzere bir çok hastane personel eksikliği nedeniyle kapılarını kapatmıştı.

Eleştirmenler yaz aylarında tatile çıkan personelin yerlerinin doldurulması için düzgün planlama yapılmadığı gerekçesiyle bakanı bu durumdan sorumlu tuttu.

Geçtiğimi hafta sonu Hindistanlı hamile bir kadının Lizbon'da ilk gittiği hastanenin dolu olması nedeniyle başka bir hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Portekizli sağlık çalışanlarını temsil eden bazı sendikalar da çalışma koşullarının kötülüğü nedeniyle Temido'yu eleştiriyordu.

Sosyalist hükümet henüz Temido'nun yerine birini atamasa da ülkenin sağlık sistemini reforme etme sözü verdi.

Kaynak: Euronews