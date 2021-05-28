Sağlık Bakanı kendini savundu

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 salgını döneminde görevini kötüye kullandığı ve bazı bilgiler konusunda halka yalan söylediği iddialarını reddederek, "Her zaman halka ve kişilere karşı açıklamalarımda dürüst davrandım" diye konuştu.

Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Sağlık Bakanı Hancocok'ın Covid-19 salgını konusunda meslektaşlarına yalan söylediğini iddia etmiş ve 7 saat süren ifadesinde hükümetin yanlış politikası sebebiyle "binlerce kişinin" yok yere öldüğünü öne sürmüştü.

Avam Kamarası'nda Cummings'in bir gün önceki iddialarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hancock, "Dün bana yapılan ithamlar çok ciddiydi. Ancak hiçbiri doğru değil. Ben kişilere ve halka karşı her zaman dürüst davrandım." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı olarak Covid-19 salgını döneminde "açık ve şeffaf" davrandıklarını ifade eden Hancock, 2020 Ocak'ından buyana parlamentoya 60'tan fazla geldiğini ve 84 basın toplantısı yaparak medya ve kamuoyunu bilgilendirdiklerini kaydetti.

Başbakan Johnson: Hükümet can kaybının en az olması için çalıştı

Başbakan Boris Johnson çarşamba günü parlamentodaki konuşmasında Covid-19 pandemisiyle ilgili olarak kimsenin kendisini veya hükümet mensuplarını kayıtsızlıkla suçlayamayacağını ve hükümetin her zaman can kaybını en aza indirmeye çalıştığını söylemişti.

Muhalefet kanadındaki İşçi Partisi ise iddiaların doğrulanması ve Sağlık Bakanı'nın yalan söylediğinin kanıtlanması durumunda Hancock görevinden alınması gerektiğini belirtmişti.

İddiaların sahibi Dominic Cummings geçen seneye kadar Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı olarak görev yapıyordu.

Cummings, hükümetin salgına yönelik "yanlış yaklaşımı" nedeniyle insanların yaşamını yitirdiğini, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un "yalan söylemek" dahil 15-20 nedenle görevden alınması gerektiğini ifade ediyor. Cummings ayrıca Başbakan Johnson'ın "bu görev için uygun olmadığını" da sözlerine eklemişti.

Avrupa'da salgın kaynaklı en fazla can kaybı İngiltere'de

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor. Ülkede bugüne kadar toplamda 4 milyon 470 bin Covid-19 vakası görülürken, 127 bini aşkın salgın sebebiyle hayatını kaybetti.

Boris Johnson hükümeti salgının başladığı ilk aylarda can kaybının en fazla 20 bin civarında olacağını öngörmüş, pandeminin şiddetlenmesi sonrası "sürü bağışıklığı" sisteminden vazgeçerek ülkeyi sıkı bir karantina sürecine sokmuştu.

Kaynak: Euronews