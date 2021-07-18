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Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid, aşılarını olmasına rağmen koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Javid, herkesi aşı olmaya davet etti.

Avrupa 18.07.2021, 18:22
Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca henüz aşı yaptırmayanları, aşı olmaya çağırdı.

Kaynak: Euronews

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#İngiltere #sajid javid #koronavirüs
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