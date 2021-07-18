Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca henüz aşı yaptırmayanları, aşı olmaya çağırdı.

Kaynak: Euronews