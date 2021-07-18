Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid, aşılarını olmasına rağmen koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Javid, herkesi aşı olmaya davet etti.
Avrupa 18.07.2021, 18:22
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif" ifadelerini kullandı.
Bakan ayrıca henüz aşı yaptırmayanları, aşı olmaya çağırdı.
Kaynak: Euronews
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