Madrid'de sağlık çalışanları için anma töreni

Anma töreni, Madrid'de bulunan Gregoria Maranon Hastanesi önünde düzenlendi.

Törene, doktorlar, hemşireler, hastane görevlileri ve Kovid-19'dan hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları katıldı.

Kovid-19'dan ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları daha sonra, salgında kaybettikleri eski çalışma arkadaşlarının anısına ellerindeki çiçekleri büyük bir kavanoza koydu.

Bazı sağlık çalışanlarının gözyaşlarını tutamadığı törende yapılan konuşmada, "Bizim mesajımız, hep birlikte çalışmaya devam etmemiz gerektiği. Vatandaşlar alınan önlemlere uymalı, biz sağlık çalışanları da her zaman olduğu gibi hastalara yardım etmeye devam etmeliyiz." denildi.

AA