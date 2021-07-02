Salgın Almanya'da son 24 saatte 69 can aldı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 649 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 729 bin 682'ye çıktı.

Son 24 saatte 69 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 7'ye yükseldi.

- Yeni vaka sayıları düşme eğilimini sürdürüyor

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 5 olarak tespit edildi. 25 Haziran'da 6 şeklinde kayıtlara geçen bu sayı, dün de 5,1 olarak açıklanmıştı.

11 Haziran'da 2 bin 1440 olan yeni vaka sayısı da 18 Haziran'da 1076, 25 Haziran'da da 774'e gerilemişti.​​​​​​​

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 55,1'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 37,3'üne de ikinci dozu uygulandı.

AA