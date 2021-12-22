Salgın Belçika'da 43 kişiyi daha hayattan kopardı

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verilerine göre, ülkede dün 43 kişinin daha yaşamını yitirmesinden sonra salgının başından beri Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 28 bin 35 oldu.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 2 milyon 14 bin vaka tespit edildi.

Omicron varyantı dünyanın birçok yerinde hızla yayılmasına rağmen Belçika'da sonbaharda artan Kovid-19 vakalarında birkaç haftadır azalma görülüyor.

Son bir haftanın günlük ortalamasını dikkate alan Sciensano'nun verilerine göre, yeni günlük vaka sayısı 8 bin 300 civarında seyrediyor. Bu sayı 1 ay önce 20 binin üzerindeydi.

Ölümlerde ve hastaneye yatışlarda da düşüş devam ediyor. Her gün hastaneye yatırılan kişi sayısı yüzde 34 azalarak 173'e, hayatını kaybeden kişi sayısı 36'ya indi.

Vaka sayısına göre hastaneye yatırılma ve ölüm sayılarının geçen yıla göre düşük olması aşılamalara bağlanıyor. Belçika'da yetişkinlerin yüzde 88'i, toplam nüfusun yüzde 76'sı tam aşılı. Ayrıca, yetişkinlerin yüzde 37'si takviye dozlarını yaptırmış durumda.

Sayılardaki düşüşe rağmen Belçika hükümeti, yaklaşan Noel Bayramı öncesinde salgın tedbirlerini artırmayı görüşecek. Bugün yapılacak toplantıda tam kapanma gibi bir önlemin alınması beklenmiyor ancak tatil döneminde vakaları düşük tutabilmek için mevcut uygulamaların sıkılaştırılabileceği belirtiliyor.

Belçika'da haftada 4 gün evden çalışma, restoran gibi işletmelerin 23.00'te kapanması, kapalı mekanlardaki toplantılara sınırlandırma gibi tedbirler uygulanıyor.