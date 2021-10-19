Salgın Ukrayna'da bir günde 538 kişinin ölümüne yol açtı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 118 bin 195 kişiye test yapıldığı belirtildi.

Son 24 saatte 15 bin 579 günlük vaka tespit edilen ülkede, 538 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, salgındaki günlük en yüksek ölüm sayısı olarak kayda geçti.

Ukrayna'da mayısta düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kaydedilmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 193 bin 69 kişiye aşı yapıldı.

Toplam aşılananların sayısı 8 milyon 65 bin 762'ye ulaştı.

AA