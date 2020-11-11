Salgını yönetemeyen Fransa hükümeti hakkında soruşturma açıldı

Fransa'da Paris Savcılığı, corona virüsü (Covid-19) salgınının ilk dalgası sırasında krizi iyi yönetememekle ve ihmalkarlıkla suçlanan hükümet üyelerine karşı 4 adli soruşturma başlattı.

Fransa'da Covid-19 salgınının ilk dalgasında krizi iyi yönetememek ve ihmalkarlık yapmakla suçlanan dönemin hükümet üyelerine karşı vatandaşlar 328 şikayette bulunmuştu.

Haziran ayında ön soruşturma başlatan Paris Savcılığı, bugün 4 adli soruşturmayı başlatıldığını duyurdu. Savcılık soruşturmaların herhangi bir bakanın şahsına yönelik olmadığını, sadece olayı soruşturacaklarını bildirdi.

Kaynak: Haber ofisi