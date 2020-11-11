Salgını yönetemeyen Fransa hükümeti hakkında soruşturma açıldı

Paris Başsavcılığı, Corona virüs salgınını iyi yönetemedikleri gerekçesi ile Fransa Hükümeti hakkında soruşturma başlattı

Salgını yönetemeyen Fransa hükümeti hakkında soruşturma açıldı

 Fransa'da Paris Savcılığı, corona virüsü (Covid-19) salgınının ilk dalgası sırasında krizi iyi yönetememekle ve ihmalkarlıkla suçlanan hükümet üyelerine karşı 4 adli soruşturma başlattı.

Fransa'da Covid-19 salgınının ilk dalgasında krizi iyi yönetememek ve ihmalkarlık yapmakla suçlanan dönemin hükümet üyelerine karşı vatandaşlar 328 şikayette bulunmuştu.

Haziran ayında ön soruşturma başlatan Paris Savcılığı, bugün 4 adli soruşturmayı başlatıldığını duyurdu. Savcılık soruşturmaların herhangi bir bakanın şahsına yönelik olmadığını, sadece olayı soruşturacaklarını bildirdi.

Kaynak: Haber ofisi

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