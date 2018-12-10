Salvini'den gövde gösterisi

İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Pazar günü düzenlediği mitingde sarı yelekliler başta olmak üzere AB’nin göçmen politikasına dair fikirlerini dile getirdi.

AB’nin kemer sıkma politikasını da eleştiren Salvini, İtalya hükümetine de tepki gösterdi.

Salvini, AB karşıtlığını dile getirirken, "Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz." dedi.

Mitinge 80 bin kişinin katıldığı açıklandı.

İtalya İçişleri Bakanı 2018’in başlarından bu yana popülaritesini artırdı ve kamuoyu anketlerinde partisinin oyunu yüzde 17'ye çıkardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net