Sancak'ın yeni müftüsü Senad Halitovic oldu

Sancak'ın Tutin şehrindeki Fatih Sultan Camisi'nde yapılan oylamada Senad Halitovic, oy birliğiyle yeni müftü seçildi.

Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, burada yaptığı açıklamada, bugünkü oylamanın uzun çalışmaların sonucunda gerçekleştiğine işaret ederek "Yeni seçilen Müftümüz kurumumuzun incisi. Sancak'taki imamların temsilcisi olarak seçilen Halitovic'e görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Halitovic de büyük bir sorumluluk üstlendiği yeni görevinde İslam Birliği için uzun soluklu çalışmalar yapmayı amaçladığını belirterek "Bana emanet ettiğiniz görevimde üzerime düşenleri yapacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

Erbaş'ın mesajı okundu

Oylamanın ardından düzenlenen törende ise Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Fatih Yücel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mesajını okudu.

Erbaş, mesajında, "Sırbistan'da Müslümanların birleşmesi için atılan her adım son derece değerlidir. Törene katılmayı gönülden isterdim. Yeni Müftü Senad Halitovic'i tebrik eder, Allah'ın izniyle yeni görevinin Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar ve İslam dünyası için hayırlı olmasını temenni ederim. Barış, huzur ve birlik dolu günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, İsa Bey Korosu tarafından Boşnakça ve Türkçe ilahiler okundu.

Kaynak: AA