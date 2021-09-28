Sanofi vazgeçti: Hedef bir sonraki salgın

Fransız ilaç devi Sanofi, geliştirmekte oldukları mRNA tipi Covid-19 aşısı ile ilgili çalışmaları durdurma kararı aldığını açıkladı.

Faz 1 ve faz 2 denemelerindeki başarılı sonuçlara rağmen Fransız üretici, aşının piyasa sürülmesinde geç kalınmış olacağı için Faz 3 denemelere geçmeyeceğini duyurdu.

Şirketin GlaxoSmithKline ile birlikte geliştirdiği bir diğer aşının faz 3 deneme sonuçlarının ise 2021 yılı sonunda alınması bekleniyor.

Yeni aşıda Sanofi'nin geliştirdiği ve mikropları öldüren antikorların oluşmasını tetikleyen antijenle, GSK'nın bağışıklık sistemi tepkimesini artıran katkı teknolojisi birlikte kullanılıyor.

Sanofi mRNA aşısının ilk sonuçlarında klinik deneylere katılanların yüzde 91 ila 100'ü arasında ikinci doz aşıdan iki hafta sonra antikor üretildiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Aşıda herhangi bir yan etki görülmediği bilgisi de paylaşıldı.

Öncelik bir sonraki salgın

Sanofi 2020 yılının mart ayından beri mRNA teknolojisi konusunda Amerikalı Translate Bio ile birlikte çalışıyor ve ağustos ayı başında 2,7 milyar dolara bir biyoteknoloji firması satın aldı.

AFP'ye konuşan Sanofi Başkan Yardımcısı Thomas Triomphe amaçlarının yeni bir mRNA tipi Covid-19 aşısı geliştirmek değil Fransa ve Avrupa'nın bir sonraki salgına ve yeni hastalıklara karşı yeni RNA tipi aşılarla hazırlıklı olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Triomphe piyasada Covid-19'a karşı yeni bir mRNA aşısına ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Öte yandan Sanofi yeni bir grip aşısı için yeni testlere başladı ve klinik deneylerin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.

Kaynak: Euronews